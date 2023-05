Vejle vinder topbrag og er meget tæt på superligabillet

Vejle Boldklub er så godt som sikker på at vende tilbage til Superligaen efter blot én sæsons fravær.

Fredag aften vandt Vejle topbraget i 1. division med 1-0 ude over Hvidovre, og dermed mangler Vejle kun to point i de sidste fire kampe for at være sikker på oprykning.

Selv hvis Vejle ikke får flere point, er oprykningen hjemme, hvis Sønderjyske blot en enkelt gang sætter point til i sine sidste fem kampe.