Egentlig ville hun bare i gang med at spille lidt fodbold igen: Men hun fik også en livsdefinerende mulighed

Hun blev henvist til FGU Trekanten, der med hendes ord tog fantastisk imod hende, og nu sidder hun og lytter til de to mænd, en lærer og en fodboldtræner, som fortæller om samarbejdet med Vejle Boldklub, hvor der både er mulighed for at spille lidt fodbold men også hjælpe til med praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i klubbens hospitality-afdeling.

Mia Erngsens ene arm er lige ved at falde af – så meget fægter hun med den for at vise, at det vil hun meget gerne være en del af.