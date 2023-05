Frivillige skal i langt højere grad bidrage til at sikre, at bl.a. de ældre ikke sidder i ensomhed. Det er en del af kommunens spareplan på seniorområdet, hvor økonomien er under voldsomt pres.

På plejecentret Sofiegården advarer lederen mod at lade frivillige overtage for mange opgaver, og hun får opbakning fra den socialdemokratiske leder, Martin Sikær.