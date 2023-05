Han må lade halvdelen af sine elevpladser stå tomme: »De unge ved slet ikke, hvad vi laver«

I den bedste af alle verdener havde Rudi Sørensen i øjeblikket fire elever under sine vinger.

Trælastdirektøren i Stark Vejle har dog kun det halve.

For selvom han gør meget ud af at sende sine elever rundt i hele butikken og lader dem snuse til alt fra engrossalg til lagerdrift og store tal, kan han ikke se sig fri for et problem, der i en årrække har hængt som mørk sky over hans branche - og som for nylig har skabt fornyet debat om 10. klasse: