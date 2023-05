Som koncern omsatte legetøjsgiganten Lego for 64,6 mia. kr. i 2022. Det største nogensinde.

Omsætningen kommer fra flere datterselskaber, og faktisk trækker et relativt ukendt et af slagsen et ret stort læs. Særligt set i lyset af, at selskabet har lagt knap 500 mio. kr. oven i sin milliardomsætning.