Vanvidsbiler under hammeren: Så mange millioner er der solgt for

Hensynsløs og særlig farlig kørsel på de danske veje har de sidste to år kunnet straffes endnu hårdere end hidtil.

For bliver man taget af politiet for at køre såkaldt vanvidsbilisme, risikerer man ikke kun at miste kørekortet og få en sigtelse på nakken.

Politiet har også mulighed for at beslaglægge bilen og senere sælge den på auktion.