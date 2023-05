Nyt om omdiskuteret byggeprojekt: Klagerne er nu afvist

Nu har udviklingsselskabet NPV A/S en bekymring mindre at tage sig af, når det kommer til byggeplanerne på Posthusgrunden i Vejle.

Mandag besluttede Miljø- og Fødevareklagenævnet nemlig at stadfæste den tilladelse, som Vejle Kommune har givet, der giver bygherren mulighed for at opføre den første del-etape af Gammelhavn-projektet på den gamle posthusgrund.