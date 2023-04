En ældre mand kom lørdag til at tage budskabet på Blomsterhusets butiksfacade i Børkop en kende for alvorligt.

For på sin vej gennem byen mistede han pludselig herredømmet over sin grønne Mitsubishi og forcerede først et skilt, inden bilen fortsatte videre gennem facaden på blomsterbutikken.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.