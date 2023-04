Stukket ihjel: Politiet rejser tiltale mod to mænd fra Vejle

De blev begge løsladt ved grundlovsforhøret, og sigtelserne mod de tre personer er senere frafaldet.

Yderligere efterforskning ledte herefter frem til to mænd fra Vejle på 51 år og 25 år. Begge mænd blev sigtet for manddrab og har siddet varetægtsfængslet i sagen siden henholdsvis den 28. oktober 2022 og den 3. november 2022.

To nye tiltalte

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har nu rejst tiltale mod de to mænd, der tiltales for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder med døden til følge. Den 25-årige er også tiltalt for ’i gentagelsestilfælde.’