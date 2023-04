Rod i økonomien og flere borgere end tilladt: Sidegesjæft i svindelmistænkt vikarbureau blev sat under skærpet tilsyn

Projektet skal udvide ledelsens palette inden for det specialiserede område, og at dømme efter en større mængde akter, som JP Vejle har fået aktindsigt i, skal der hurtigst muligt fart på det nye foretagende.

Faktisk har ledelsen så travlt med at få projektet til at vokse, at Socialtilsyn Syd hurtigt bliver bekymret for driften. Og efter ganske få måneders drift ser det sig nødsaget til at sætte Akuthusene under skærpet tilsyn.