Indsatsleder fraråder al færden ved storbrand: Branden er ikke under kontrol

Branden ved Bilka i Vejle er ikke under kontrol.

Så kontant er meldingen fra Thomas Dietz, der leder beredskabsarbejdet.

Branden har været i gang siden 15-tiden lørdag effermiddag, da den brød ud ved Puratos på Solkilde Allé 15.

Thomas Dietz kan endnu ikke sige, hvornår beredskabet forventer at have branden under kontrol, da der er tale om margarine og olieprodukter.