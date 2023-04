Kendt sanger fik ham overbevist: Nu ruller stjernespækket arrangement ind

Supermodellen er nu blevet til prinsen, og Stig Rossen skifter rollen som chef for modehuset ud med en kongekrone i eventyruniverset.

»Han bliver den faderlige og vise konge, som skal prøve at få sin søn til at forstå, at det ikke kun drejer sig om fest og fart, men at der også er forpligtelser.«

»Og det har jeg det godt med. Det er en rolle, jeg spiller hver eneste dag. Jeg har også tre prinser, som jeg skal have lært lidt om livet, griner sangeren, der privat er far til tre sønner.«

»Man bruger jo hele sin viden for at få dem til at blive de bedst mulige udgaver af sig selv.«

Selv er Stig Rossen vokset op med eventyr som godnatlæsning i sit barndomshjem.

»Jeg elsker eventyrets verden. De her måder at fortælle historier på, hvor der ikke hersker nogen tvivl. Det er jo det, der nogle gange er problemet i hverdagen: ”Har jeg læst denne situation rigtigt, eller hvad er op og ned?”.«