Jack Cramer huserer på hotellet, og sammen med Nicolaj Møller blænder han op for en helt særlig middag den 27. april.

»Jeg glæder mig enormt til at lave mad med Jack i Skagen. Det er lidt som at komme hjem, da jeg har rødder i Skagen også. Min familie har hus deroppe, så der føles rart for mig. At jeg så skal lave mad med med gode ven er bare et stort plus,« siger Nicolaj Møller.

Nicolaj Møller vandt sidste år årets ret i kategorien hav, og som en sjov krølle på halen vandt Jack Cramer i kategorien land. Det er dermed land og hav, der mødes i forening.