Smidt ud af Nye Borgerlige: Her er hans nye parti

»Som jeg ser det, har Dansk Folkeparti genfundet sin borgerlige sjæl under Morten Messerschmidts formandskab, og jeg kan både genkende og mærke mig selv i partiets nye politiske linje. Det gælder både i den økonomiske politik og i den værdipolitiske, som begge er vigtige punkter for mig,« siger Rune Bønnelykke.

Den nye DF’er blev ekskluderet fra Nye Borgerlige efter kritik af den nyvalgte næstformand Henriette Ergemann.

Formanden for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt glæder sig over at få Rune Bønnelykke med i partiet.