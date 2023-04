Vejle overlever skrækstart - men smider point igen

Målet fik Vejle til at presse endnu hårdere på, og værterne skulle være glade for Niklas Dannevang i målet.

Keeperen stod kampen igennem i vejen for et hav af fine Vejle-muligheder. Men efter 59 minutter måtte han give fortabt.

Miiko Albornoz krøllede bolden ind i feltet, hvor German Onugkha kastede sig frem og headede den i nettet med stor kraft.

Vejle virkede derefter til at have et fysisk overskud, og derfor blev Næstved trykket langt tilbage på banen i kampens afslutning.

Gæsterne fik et par gode muligheder, men Næstved var også millimeter fra at tage sejren efter et par hurtige kontrastød.