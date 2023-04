Det er to måneder siden, at de mystiske angreb ramte.

Først gik det ud over de to Vingummi-butikker i Aarhus, og et par timer senere var butikken i Vejle under beskydning.

Maskerede gerningsmænd trådte ind i butikkerne, tømte en pulverslukker og forlod slikbutikken.

Nu har ejeren solgt sine butikker.