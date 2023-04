19/04/2023 KL. 16:10

Fiberpartner vinder pris for innovativt materiale: »Alternativerne tager 1.000 år at nedbryde«

Virksomheden Fiberpartner har netop vundet en designpris på verdens største branchemesse i deres felt for et innovativt gennembrud, der kan være med til at sikre, at mindre mikroplast ender i naturen.