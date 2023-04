20-årig varetægtsfængslet: Vidne blev udsat for dødstrusler

En 20-årig mand og en medgerningsmand er i dag blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i retten i Kolding.

De står tiltalt for at have truet et vidne den 19. marts i Vejle.

Det udspillede sig dramatisk i midten af byen på Nørretorv.

Sætninger som »jeg stikker dig ned« og »jeg slår dig ihjel« fløj gennem luften, da to mænd nærmede sig en tredje mand, der tidligere havde afgivet vidneforklaring i en røveri-sag.