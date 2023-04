Fredag får mange vejlensere sig en glædelig overraskelse. Her begynder Skattestyrelsen nemlig at udbetale overskydende skat til alle de borgere, der har betalt for meget i det forgangne år.

På landsplan er det cirka fire ud af fem danskere, der får penge tilbage i skat, og det samlede beløb er da heller ikke noget