Det betyder, at Vejle efter 25 kampe ligger på førstepladsen med 52 point, mens Hvidovre har fire point færre på andenpladsen. Herfra er der syv point ned til Sønderjyske.

Der resterer syv kampe af sæsonen for de to tophold, mens Sønderjyske har yderligere et opgør i kalenderen.

Hvidovre lagde et fornuftigt pres i kampens første fase, hvor regnen silede ned, og der var flere gange optræk til chancer. Men rigtigt farligt blev det ikke.

Christian ”Greko” Jakobsen forsøgte med et fladt spark efter 12 minutter, men det manglede saft og kraft.