Patient står frem med sønderlemmende kritik af psykiatrien: »Jeg oplevede svigt på daglig basis«

Efter et fem måneder langt forløb på den psykiatriske afdeling i Vejle er grænsen nået for patient Candra Gaarde.

De forhold, som patienterne bliver budt, er så ringe, at der er behov for at råbe både ledelsen og politikerne op. Hun bakker fuldstændig de ansatte op, der – som beskrevet i JP Vejle – i flere omgange har alarmeret flere tilsyn.