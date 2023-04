»Man kan ikke klage over betjeningen, for der er ingen«

Endnu et streetfood/social dining-restaurantkoncept dukkede op i Vejle sidste år.

Konceptet, der nu er at finde i alle større byer, går i sin enkelthed ud på, at alt for mange mennesker i alt for små lokaler kæmper alles kamp mod alle for at finde en ledig plads ved et vakkelvornt bord-bænkesæt.

Når man så endelig har fundet en plads, indser man, efter lidt ventetid, desværre, at der ikke er nogen betjening, der kommer ingen tjener, der tager din bestilling, du er overladt til dig selv.