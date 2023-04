VB kunne ikke, og FCK skulle ikke...

Ikke siden 2017 har FC København været en del af pokalfinalen, men det kan med aftenens resultat stadig nå ændre sig i denne sæson, selv om det efter syv sejre i træk var første gang, at FCK gik fra banen uden at score og vinde i 2023.

Hovedstadsklubben slutter sig med sin samlede 2-0-sejr til FC Nordsjælland, Silkeborg og AaB i semifinalerne. Lodtrækningen foretages senere torsdag aften.

Vejle har via sin overbevisende førsteplads i 1. division øjeblikkelig kurs mod Superligaen, og opgøret i Nørreskoven viste, at holdet absolut har noget at byde ind med.