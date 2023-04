Parret bag Michelin-restauranten MeMu på Torvegade og det tidligere MeMu Bistro & Bar i Orla Lehmannsgade, Mette Derdau og Michael Munk, har det seneste stykke tid truffet vigtige beslutninger.

Sidste år valgte de at lukke MeMu Bistro & Bar, og for nylig meddelte de så, at Michelin-restauranten MeMu skulle lukke, som vi kendte den - og i stedet genopstå med et nyt og tilpasset koncept ved navn Grand Royal.