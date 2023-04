»Heldigt, at ingen kom noget til«: Mens du sov, fandt en voldsom politijagt sted

Herefter fortsatte han forbi en rasteplads, inden han til sidst kørte galt ved Kolding og blev anholdt og sigtet for ikke blot vanvidsbilisme men også spiritus- og narkokørsel, som han formentlig skal i retten for på et senere tidspunkt.

»Det er bare heldigt, at ingen kom noget til,« siger vagtchef Jesper Duus til Vejle Amts Folkeblad.