Nu mener de det altså med den pullert: Så dyrt bliver det, hvis du kører over den

»Det er ikke kun sket en gang. Eller to gange. Det er faktisk sket gentagne gange, at optimistiske bilister har forsøgt at gøre bybussen kunsten efter og køre over pullerten på Moldevej i Vejle.«

Sådan lyder det fra Vejle Kommune, der nu forsøger at gøre ekstra meget opmærksom på, at bilister altså ikke må eller skal køre over pullerten.