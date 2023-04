01/04/2023 KL. 10:30

Formel 2-kører Frederik Vesti er et af Danmarks største talenter

Frederik Vesti er på kanten af et gennembrud, men i denne sæson er det knald eller fald, hvis han vil nå sit mål om at køre Formel 1. Sejren i forrige weekend var et vigtigt skridt på vejen.