Han kaldte situationen »fuldstændig tosset«: Nu skal undersøgelse rede trådene ud i kæmpe tilflytterområde

Frustrationen var ikke til at tage fejl af, da JP Vejle for par uger siden talte med Kasper Borchmann, der som nybagt far er havnet i en lidt finurlig situation i nybyggerkvarteret Tirsbæk Bakker i Bredballe.

For selvom han har bygget sit hus få hundrede meter fra Tirsbækgård, kan han langt fra være sikker på at få en af institutionens efterspurgte pladser til sin datter.