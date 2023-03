»Ingen dialog«: Fan-favorit er i fare for at forsvinde ud af døren

Fordi han har mindre end et halvt år tilbage af sin kontrakt med Vejle Boldklub, kan den 23-årige frit forhandle med andre klubber om et skifte til sommer.

I artiklen fortæller Arbnor Mucolli, at han drømmer om at spille på et højere niveau end i den danske Superliga, og at der er interesse i ham fra andre klubber.

Sket før

JP Vejle har spurgt VB-direktør Henrik Tønder, om det er rigtigt, at der ikke er nogen dialog mellem klubben og Arbnor Mucolli.

»Vores fokus er på en ting, og det er at rykke op. Det er det for både klubben og for Arbnor. En eventuel dialog tager vi ikke i offentligheden«