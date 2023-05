Han fik besked på, at det var umuligt: I dag er han brandmand og underviser kommende brandmænd

Han er heller ikke professionel badmintontræner.

Han er brandmand i Billund Lufthavn, hvor han er en del af Brand & Redning-teamet, som rummer 26 brandmænd og otte indsatsledere.

»Det kan godt være lidt vanskeligt at forstå, at en del af vores arbejde er at være i beredskab, men min kone ved nu godt, hvad det indebærer,« som han siger med et skævt smil.

At være i beredskab betyder blandt andet, at medarbejderne skal være i god fysisk form, hvilket forklarer badmintonspil i arbejdstiden, men det kræver så meget andet og mere end det.