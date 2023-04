Han så de første fly lande i Billund: I dag har han ansvaret for 870 hektar i lufthavnen

Drengen hed Karsten, og dengang anede han ikke, at lufthavnen endte med at fylde en stor del af arbejdslivet for ham – tilfældigvis boede han bare på en mindre landejendom tæt på lufthavnen.

»Der er den gamle terminal,« siger Karsten Callesen og peger på en lidt træt gulstensbygning, hvor et skilt med et 3-tal har mistet fæstnet i toppen, så skiltet dinglende minder op en svunden tid.

Kort forinden har han kaldt tårnet fra sin bil og bedt om lov til at køre ud på start- og landingsbanen.