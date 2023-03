Man fristes til at sige, at en æra er slut.

Og selvom man skal være varsom med at slå så stort et brød op, er det ikke helt forkert at gøre i dette tilfælde.

For efter 30 år er Karsten Hedegaard nemlig færdig som restaurantchef på Treetop. I stedet har den ikoniske restaurant på Munkebjerg Hotel hentet en profil ind fra Michelin-restauranten Lyst, som kommer til at overtage rollen.