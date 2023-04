Ledelsen er tavs: Nyt opråb åbner døren på klem til en afdeling, hvor patienterne »syltes«, og personalet går grædende hjem

Inden de ansatte på Psykiatrisk Afdeling Vejles afsnit 05 går hjem fra arbejde, skal de for tiden farvelægge deres vagt for at give ledelsen et indtryk af, hvor meget de har nået.

Grøn betyder, at de har nået alle opgaver. Gul indikerer, at det kun er lykkedes de ansatte at komme gennem det mest nødvendige. Og på en rød vagt har de kun formået at dosere medicin og »holde patienterne i live«.