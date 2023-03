Den historisk brede midterregering har endnu ikke begejstret vælgerne ifølge en meningsmåling fra Voxmeter. Men de må være tålmodige, siger Løkke lørdag i sin årstale på Moderaternes første ordinære landsmøde.

- Det er ikke, fordi jeg ikke forstår utålmodigheden, det gør jeg. Jeg kan også selv blive utålmodig. Jeg kan på nogen dage også have lyst til at trylle alting om på et splitsekund.

- Men det er ikke derfor, Moderaterne er her. Vi er her for at tage tempo ud af politik og for at sikre, at løsningerne virker i den virkelige virkelighed, siger han i fra talerstolen i DGI-Huset i Vejle.