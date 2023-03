Nyt vejarbejde venter: Vejlefjordbroen ramt af potentielt dyrt problem

Hvis du har din bil kær, kan det gøre ondt helt ind i knoglerne, når et eller flere af dækkene rammer et grimt hul i vejen.

Den seneste tid er det tilsyneladende sket for flere bilister på Vejlefjordbroen. For vinteren har været hård ved asfalten, og det har skabt flere slaghuller i både nord- og sydgående retning, der er så store, at Vejdirektoratet nu må sætte ind.