Bestyrelsen forklarer, at det økonomisk ikke længere kan hænge sammen at drive plejehjemmet, der i øvrigt også har skullet leve op til en række påbud fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Plejehjemmet forklarer, at Vejle Kommunes takst for at have en beboer boende på et plejehjem ikke står mål med udgifterne til driften. Samtidig har Meta Marie haft en række ledige boliger i en periode.

»Som friplejehjem er vi yderligere udfordret af selv at skulle dække tomgang fra ledige boliger. En udfordring, der kun er blevet større over tid som følge af senere og senere visitering af borgere til plejehjem,« siger Pia Rønhøj.