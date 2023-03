Nu bliver det lettere at få en lur: Rasteplads udvider markant

»Transportbranchen løfter vigtige samfundsopgaver, som vi alle er afhængige af hver eneste dag. Det stiller store krav til branchen, og derfor er det glædeligt, at vi kan bidrage til at gøre det nemmere for chaufførerne at finde en parkeringsplads, når de skal holde hvil. En firedobling af kapaciteten på Skærup Vest kan forhåbentlig mærkes hos chaufførerne,« siger transportminister Thomas Danielsen (V).

Samtidig er der blevet opført en fire meter høj støjvold, der skal give chaufførerne ro om natten.

De nye parkeringspladser bliver taget i brug fredag den 24. marts.