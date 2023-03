Kendt restauratør åbner nyt spisested i byen

Han er berømt og berygtet for sin XXL-flæskestegssandwich i Kokkens Pølsevogn ved Sønderbro, og nu bliver det muligt at nyde den kæmpestore sandwich endnu et sted i byen.

Det bliver på havnen, hvor Jess Halling overtager stadepladsen på Dyrskuevej 21, hvor den konkursramte ”Havnegrill Isboden” tidligere havde til huse, skriver Vejle Amts Folkeblad.