»Jeg går enormt meget op i, at vi har forberedt os godt. At vi har sat os ind i stoffet, og - vigtigst af alt - gør vores absolut bedste,« fortæller han og uddyber:

»Mit arbejde er i forberedelsen og på dagen, hvor vi optager. Hvad der så sker med det bagefter, må vi jo se. Jeg ønsker og håber, at det bliver en kæmpe succes - og med Dansegarderoben, at den er med til at lave perspektiver.«

Et spejl for samtale

Serien skildrer nemlig blandt andet sexisme og fordomme, og det store gennemgående spørgsmål er, hvor meget vi har rykket os siden dengang.

Esben Dalgaard håber, at ”Dansegarderoben” kan blive et slags spejl for den samtale.

»Vi skal behandle hinanden med respekt og ordentlighed. Indtil det er 100 procent i mål, er der noget, der skal skrues på,« mener han og uddyber:

»På rigtig mange parametre kunne der være overvejelser og refleksioner, om hvorvidt vi kommer folk i stereotype båse. Og på rigtig mange parametre kunne der være væsentlig større rummelighed. For mig handler det enormt meget om, at vi skal respektere og anerkende hinanden, som vi er. Om vi så er mand, kvinde eller alle de køn eller alle de personer, der må være imellem.«