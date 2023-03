Først afgav han forklaring. Så blev han udsat for vold og trusler på livet midt i byen

Søndag middag udspillede der sig noget af et drama midt i byen på Nørretorv.

Sætninger som »jeg stikker dig ned« og »jeg slår dig ihjel« fløj gennem luften, da to mænd nærmede sig en tredje mand, der tidligere havde afgivet vidneforklaring i en røveri-sag.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad blev den ene af de to mænd, en 19-årig, i dag fremstillet i grundlovsforhør. Han skal ifølge sigtelsen have truet vidnet, mens han medsammensvorne skal have udøvet vold mod ham.