Den første af sin slags: Mærsk åbner historisk flyrute fra Billund

I alt skal der flyve tre fly på ruten. Det er tre Boeing 767-300-fragtfly, som Maersk Air Cargo har nyindkøbt, og de indsættes et ad gangen på ruten.

Idéen med Maersk Air Cargo er at kunne stå for end-to-end-leveringer for kunderne med fly, Mærsk-koncernen selv ejer.

Det vil altså sige, at kunderne ikke selv skal stå for at få fragtet varerne fra eksempelvis en terminal.

Og her spiller luftfartsruterne en stor rolle, påpeger Michel Pozas Lucic, der er chef for luftfarten hos Mærsk.

- Med introduktionen af vores nye service mellem Europa og Kina har vi taget endnu et skridt mod at kunne tilbyde vores kunder integreret logistik, siger han i meddelelsen.