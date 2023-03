Og der er god grund til at gøre det allerede den 1. april.

For her gæster Sønderjyske nemlig Vejle Stadion. Kampen bliver spillet kl. 15.30.

Derefter venter der Vejle Boldklub en pause. Holdet skal først i kamp igen den 10. april, hvor Vendsyssel tager imod på Nord Energi Arena i det nordjyske.

Bare tre dage senere venter et brag af en kamp i Nørreskoven. For her kommer Hvidovre på besøg til et aftenopgør, der bliver sparket i gang kl. 18.00.

Ugen efter - den 20 april - skal Vejle Boldklub til Næstved, og de rødklædte lukker ned for april med en hjemmekamp mod FC Helsingør den 30. april kl. 15.