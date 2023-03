Det kan næsten ikke gå galt nu: VB tromlede over Næstved

Efter en sen 1-0-sejr ude over HB Køge er Hillerød umiddelbart i sikkerhed med sine 31 point, mens Nykøbing med sine 17 point på sidstepladsen skal oppe gevaldigt sig for at overleve.

Derudover er der blot fire point mellem HB Køge, Hobro, Fremad Amager og Fredericia i en tætpakket gruppe omkring nedrykningsstregen.