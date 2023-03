Comeback på vej? Endnu en 1. divisions-spiller udtaget til landsholdstrup

»Rent fodboldmæssigt er jeg ikke, hvor jeg var tidligere. Men jeg arbejder hårdt på at komme derhen, og i den situation er det vigtigt med en god klub, hvor jeg har mulighed for at blive bygget op,« sagde Hamza Barry for nyligt til Vejle Boldklubs hjemmeside.

Gambianeren er ikke den eneste VB’er, der skal til landsholdssamling i den kommende uge.

Midterforsvareren Oliver Provstgaard er for første gang udtaget til det danske U21-landshold, mens iranske Saeid Ezatolahi igen-igen skal repræsentere sit land.