Shipping- og speditionsbranchen er derfor ikke fremmede, og nu ser han frem til at være med til at videreudvikle Billund Lufthavn.

»Luftfragten i Billund Lufthavn formår gang på gang at skabe gode kunderelationer, og herigennem aktivitet og udvikling. Jeg har stor indsigt i industrien fra shipping i Aarhus Havn, og jeg ser frem til at kunne spille ind med min erfaring i en allerede stærk og kompetent cargoorganisation. Det bliver spændende at blive en del af Billund Lufthavn,« siger Nicolai Krøyer i en pressemeddelelse.