Det oplyser Vingummi Vejle på sin facebookside.

»Åbningstiderne er, som de plejer,« skriver slikbutikken.

Det var en søndag aften i februar, at Østjyllands Politi modtog en anmeldelse om angreb på Vingummi-butikkerne i Aarhus. Få timer senere fik Sydøstjyllands Politi også en anmeldelse om, at Vingummi i Vejle var blevet udsat for et angreb.

Alle tre anmeldelser var enslydende. Maskerede gerningsmænd var gået ind i butikken og havde angrebet den med en pulverslukker.

»Det er ikke hver dag, at vi oplever, at folk kommer ind i en butik og fyrer en pulverslukker af,« har Mikkel Ross, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, sagt til Jyllands-Posten.