Søren Huss ramte rent ved bevægende turnéstart – og delte en helt særlig nyhed om sin datter

Det er efterhånden et par årtier siden, Søren Huss blev landskendt, da han sammen med resten af bandet Saybia udgav debutalbummet ”The Second You Sleep”.

Fem år og yderligere to album senere meddelte Huss, at han ville forfølge en solokarriere – blot for få måneder senere at blive ramt af personlig tragedie i form af en højresvingsulykke, som dræbte hans kæreste og efterlod hans lille datter alvorligt kvæstet.