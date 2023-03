Ekskluderet medlem overvejer at vende tilbage til Nye Borgerlige efter Vermunds comeback

»Det eneste rigtige«



Siden folketingsvalget i november har der hersket uro i Nye Borgerlige. Partiet gik fra fire til seks mandater, men der gik blot seks dage, før Mette Thiesen forlod partiet efter konflikt.

I starten af januar meddelte stifter og tidligere formand, Pernille Vermund, at hun ville trække sig. Det samme gjorde medstifter og næstformand Peter Seier Christensen.

Fredag meddelte Vermund sig atter på banen som formand for partiet, efter den nyligt valgte formand, Lars Boje Matthiesen blev vraget af baglandet.

Rune Bønnelykke glæder sig over, at Vermund igen stiller sig til rådighed for partiet.

»For mig at se, virker det til at være det eneste rigtige. Det er en stor opgave fremadrettet, og jeg er glad for at se, at hun kommer tilbage og forhåbentligt får partiet i den retning, som det skal,« siger han til TV Syd.