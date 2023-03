Rykkede fra Vesterbro til Vejle: »Der blev lidt længere til en åben kiosk om aftenen«

Én ting var det fodboldmæssige, et spring fra 2. division til Superligaen er en mundfuld ikke mindst for en 19-årig, ung mand.

Noget andet og lige så krævende var skiftet fra Vesterbro til Vejle, for som Adam Jakobsen siger, »sker der altid noget på Vesterbro, og det er aldrig et problem at finde en åben kiosk,« men den slags bekvemmeligheder sluttede brat, da han landede i Vejle.