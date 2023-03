Stig Simonsen fortæller videre, at kvinden gjorde det rigtige ved at kontakte politiet.

Politiet henvendte sig til Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste med opdagelsen. Ammunitionsrydderne sprængte derefter granaten på den plads, hvor kvinden opdagede den.

Ammunitionsrydningstjenesten bliver af fagfolk omtalt som Explosive Ordnance Disposal (EOD), skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

De fleste borgere i Danmark vil nok kende EOD for Rullemarie.

Det er en fjernstyret robot, der bruges til at fjerne og uskadeliggøre objekter, som myndighederne mistænker for at være for eksempel bomber.